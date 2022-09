Mirko Bortolotti: „Das ist uns komplett wurscht“

Mit einem dritten Platz beim ersten Rennen in Spielberg konnte Mirko Bortolotti wertvolle Meisterschafts-Punkte im Kampf um die DTM-Krone sammeln. Auch am Sonntag will der Austro-Italiener wieder angreifen, was die Konkurrenz macht, ist ihm dabei „komplett wurscht“, wie er Martin Grasl im Interview mit Krone.TV (siehe Video oben) verrät.