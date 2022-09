Soldatengrab Gries nun Fall für Innenministerium

Vor Corona Familientreffen am Grab

Das Kreuz und das Grab werden also wieder so aufgestellt, wie es ursprünglich war. Wie berichtet, hatte die Gemeinde das Kreuz im Alteisen entsorgt, nachdem sich binnen zweimonatiger Frist keine Angehörigen ausfindig machen gelassen hatten. Wie sich später herausstellte, hatten diese das Grab vor Corona aber regelmäßig besucht, in den Jahren mit den Reisebeschränkungen aber nicht mehr. „Wir stehen in gutem Kontakt mit den Angehörigen in Italien“, berichtet Martin Renzler, Amtsleiter der Gemeinde Gries a. Br. „Es ist auch Wunsch der Familie, dass das Originalkreuz wieder aufgestellt wird, nur mit abgeänderter Inschrift“, sagt Renzler.