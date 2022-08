Soldatenkreuz landet in Tirol beim Alteisen

„Kriegsgräber sind immerwährend und dürfen nicht einfach so aufgelassen werden“, weiß der Grieser Albin Penz, der den Stein ins Rollen brachte. „Ob der Verstorbene Faschist war oder Kommunist, ist gleich. Der Sinn dieser Gräber liege in der Mahnung an die Nachwelt. Dass ein Soldatengrab einfach so entfernt wird, das gibt es bestimmt kein zweites Mal in Europa“, ist er überzeugt.