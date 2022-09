Brauch i das? | Uns fehlt der Mut

Für die gar nicht wenigen armutsbetroffenen Menschen im Land ist der Klimabonus lebenswichtig. Aber für viele andere sind die 500 Euro ein Geschenk, das sie nicht wirklich nötig gehabt hätten. Ob dieser Beitrag wirklich für alle Österreicher lebensentscheidend ist - diese Frage stellte auch die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Nora Breitenecker in den Raum. Weil sie zum Schluss kam, dass es nicht so ist initiierte sie eine Aktion, der sich mittlerweile viele bekannte Persönlichkeiten und nun auch die „Krone“ mit Ombudsfrau Barbara Stöckl an der Spitze angeschlossen haben: Nach dem Motto „Brauch i das? - oder Caritas?“ kann man seinen Klimabonus für jene spenden, die derzeit jeden Cent umdrehen müssen. Stöckl schreibt dazu heute in der „Krone“: „Die täglichen Nachrichten sind so düster wie die Stimmung. Was wird da noch alles auf uns zukommen? Es wird kalt. Jetzt zusammenzuhalten ist das Gebot der Stunde!“ Und deshalb starten wir heuer unsere bewährte Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ nicht erst in der Weihnachtszeit, sondern bitten schon ab jetzt um Spenden. Stöckl: „Unsere Bitte richtet sich diesmal konkret an die Menschen, die etwas geben können. Andere, die nicht wissen, wie sie durch diesen Winter kommen, die wollen wir unterstützen.“ Die „Krone“-Ombudsfrau und ORF-Moderatorin geht mit gutem Beispiel voran und spendet ihren Klimabonus für die Aktion. Ein leuchtendes Vorbild!