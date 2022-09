Quälender Juckreiz kann mehr als 100 Gründe haben

Meist passiert es gerade in dem Moment, wo man sich nicht kratzen kann: Wenn man in beiden Händen schwere Taschen trägt, es in der Öffentlichkeit an einer peinlichen Stelle juckt oder in der Nase kitzelt. Am häufigsten stecken Allergien, trockene Haut, Ekzeme und Infektionen hinter Juckreizattacken, aber auch die Psyche spielt mit.