15-Jähriger vor Schule in England erstochen

Tat kurz nach Schulschluss sorgte für Aufsehen

Unter Verdacht steht ein erst 16-Jähriger, der schließlich am frühen Donnerstagmorgen festgenommen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes. Der Fall sorgte landesweit für besonderes Aufsehen, weil zu der Zeit viele Eltern ihre Kinder abholten. Schuldirektor Andrew Fell sprach in einer Mitteilung an die Eltern von einer „schockierenden Nachricht für unsere Schüler, Ihre Kinder und unsere Mitarbeiter“.