Windisch weg - Hack übernimmt in Allerheiligen

Ein Sieg und drei Niederlagen in den bisherigen neun Spielen in der laufenden Meisterschaft waren für Trainer Bernd Windisch zu wenig. Der SV Allerheiligen und Windisch gehen nach der 1:2-Pleite gegen Schlusslicht Kalsdorf getrennte Wege.



Ein Grund für die sportliche Misere war sicherlich der Verlust der Torgaranten aus dem Vorjahr. Mit Jurica Poldugrac, Luka Duvnjak und Daniel Johannes Bernsteiner verlor man die komplette Offensive. Sie waren letzte Saison für 35 von 52 Volltreffern verantwortlich. „Das ist natürlich nicht einfach für uns. In der letzten Zeit hat es aber gut geklappt“, meinte Windisch noch vor dem Cup-Spiel gegen Rapid. „Es war natürlich alles eine sehr schwierige Entscheidung. Aber wir haben noch wichtige Spiele im Herbst und da wollten wir eben neue Impulse setzen“, so SVA-Obmann Reinhard Hohl



Duo aus Leibnitz soll es richten

Mit Thomas Hack und Gerhard Vidovic hat man auch schon ein neues Betreuerteam gefunden. Beide werden bereits heute das erste Training leiten und am Freitag im wichtigen Spiel gegen Treibach die Kommandos geben. Eines hat der neue Coach schon verraten - es wird eine Systemumstellung geben und Allerheiligen wird nicht mehr im 5-4-1 auflaufen. „Natürlich ist es nicht einfach für uns. Wir haben ja nur ein Abschlusstraining mit den Jungs zu absolvieren und dann schon das Spiel gegen Treibach“, so Hack vor seinem Debüt.