Leser fordern: „Runter mit den Lohnabgaben!“

Steigende Preise im Handel, bei Strom- und bei Energieanbietern: Der Anteil an Fixkosten ist bei Herrn und Frau Österreicher aktuell so hoch wie noch nie. Der Lohn bleibt jedoch meist derselbe. Vor wenigen Tagen haben wir daher die „Krone“-Community aufgerufen, uns ihre Bitten und Forderungen an die Politik zu übermitteln. Unter dem Stichwort „Lohnt sich Arbeit noch?“ erhielten wir zahlreiche E-Mails und Kommentare mit konkreten Forderungen und auch Hilfeschreien von Arbeitnehmern, die sich Sorgen machen. Eine Auswahl finden Sie hier.