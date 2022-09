Lohnt sich Arbeit noch?

Angesicht der steigenden Lebenserhaltungskosten hat sich die Regierung entschlossen, Sozialleistungen für die Ärmsten der Gesellschaft zu erhöhen. Gleichzeitig stellen sich viele Menschen mittlerweile die Frage, ob sich aufgrund der schon seit Jahren stagnierenden Löhne das Arbeiten noch lohnt. Zahlreiche Arbeitnehmer melden sich mittlerweile bei der „Krone“ und fühlen sich im Stich gelassen, unter dem Motto: „Wer arbeitet, soll nicht der Dumme sein!“ Doch wie könnte eine solche Entlastung für Arbeitnehmer aussehen? Schreiben Sie uns Ihre Wünsche an die Politik für eine gerechte Entlastung von Arbeitnehmern in den Kommentaren oder als Mail an forum@krone.at.