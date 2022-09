Beunruhigt Sie die Teilmobilmachung Russlands?

„Wir werden alle Ressourcen nutzen, um unsere Leute zu verteidigen“, sagte der russische Präsident. 300.000 von insgesamt 25 Millionen Reservisten in Russland sollen eingezogen werden. Damit wird die Teilmobilisierung der russichen Armee gestartet, um die Invasion der Ukraine zu unterstützen. Während Präsident Putin in seiner Drohrede auch den Westen mit Angriffen droht, sehen andere die Teilmobilisierung als eine Schwäche der Russen, welche in kurzer Zeit die Ukraine „entmilitarisieren und entnazifizieren“ wollte. Beunruhigt Sie die Entwicklung in der Ukraine?