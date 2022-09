Europäische Energiewende im Fokus bei Symposium

Vorträge und Diskussion am Podium auf Programm

Die wissenschaftliche Führung des Vereins liegt in den Händen des anerkannten Experten Georg Brasseur. Am Dienstag, findet das erste „netER“-Symposium in der Thöni Akademie - sky lounge in Telfs statt. Auf dem Programm stehen einerseits zwei Vorträge: „Klima und Mensch“ sowie „Probleme der europäischen Energiewende“. Andererseits die Podiumsdiskussion „Europäische Energiewende“, bei der sich Vertreterinnen und Vertreter aus Wisschenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien austauschen werden.