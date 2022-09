10.000 Besucher bei Take The A-Train

Am Sonntag ging das Gratis-Musikfestival Take The A-Train mit einem Sonnenaufgangskonzert und dem Picknick im Park zu Ende. Die Organisatoren zeigten sich mit dem Andrang zu den rund 30 Konzerten am Südtiroler Platz, in Obertrum beim Hopfenerntefest und an vielen weiteren Orten zufrieden.