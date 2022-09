Feldhofer: „Weit weg von Weltuntergangsstimmung!“

„Ich habe das Gefühl, dass ich noch die volle Rückendeckung habe. Es gab Gespräche mit allen Beteiligten.“ Also mit dem Präsidium und Sportchef Barisic. Nach außen macht Ferdinand Feldhofer gute Miene vorm bösen Schicksalsspiel in Salzburg. Reicht ein Punkt, oder braucht er gar einen Rapid-Sieg, um seinen Job zu retten? Wobei viele glauben, dass seine Ablöse in der Länderspiel-Pause ohnehin längst besiegelt ist.