Land und Stadt streiten wegen Heim-Verträgen

Sollte der Auszug von 13 Senioren aus dem Heim keine deutliche Besserung bringen, muss das Haus zugesperrt werden – das Land müsste also die Betriebsgenehmigung entziehen. In einem 2008 abgeschlossenen Vertrag zwischen der Stadt und der Bau-Genossenschaft „Die Salzburg“ steht, dass die Stadt in diesem Fall einen neuen Betreiber finden oder das Heim selbst weiterführen muss. Magistratsdirektor Max Tischler interpretiert diese Klausel anders. „Im Vertrag geht es darum, dass Miete und Betrieb für die Baugenossenschaft gesichert sind“, sagt er. Eine Betriebspflicht für die Stadt sieht er nicht. „Außerdem ist das Gebäude bis 2032 an Senecura vermietet“, sagt er. Heißt: Selbst wenn das Land die Betriebsgenehmigung entzieht, darf Senecura das Gebäude weiter für andere Zwecke nutzen. Zwar könnte „Die Salzburg“ den Vertrag vorzeitig auflösen, dann würde aber ohne Betreiber das monatliche Geld ausbleiben.