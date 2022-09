Salzburg AG: Neuer Chef kommt aus Oberösterreich

Der Oberösterreicher arbeitet bereits seit 2007 in verschiedenen Funktionen bei der Energie AG und konnte bereits viel Erfahrung in der Vorstandsetage sammeln. So war er Vorstandsassistent vom damaligen Generaldirektor Leo Windtner, danach Geschäftsführer der Konzerntochter Enemo und zuletzt Vorstand des Vertriebs.