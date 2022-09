Das sind die beliebtesten Wellnesshotels

Wer Lust auf Wellness und Therme hat, der steht vor der Qual der Wahl. Wie gut, dass auch dieses Jahr wieder die besten Wellnesshotels gekürt wurden. Zur Auswahl standen mehr als 1600 Hotelbetriebe in der Alpenregion. 21 der 50 Awards gingen an Wellnesshotels in Österreich.