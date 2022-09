Mission 11: Hat Regierung bei Kampagne „gespart“?

„Klasse Design, feiner Look, smooth step!"

Doch das von Ex-„Herzblatt“-Moderator Christian Clerici mitbegründete Unternehmen nimmt es mit Humor: „Wir fühlen uns ja fast ein wenig geehrt, dass die Regierung unsere CI aufgreift und damit auf gute vibes setzt“, erklärt „vibe“-CEO Lisa Ittner gegenüber dem Sender PULS 24. „Vor allem, weil ,vibe moves you' ja auch die Energie- und Mobilitätswende vorantreiben will. In diesem Sinn: klasse Design, feiner Look, smooth step!“, führt die Geschäftsführerin weiter aus.