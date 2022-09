Jungbullen-Remis vor den Augen einer Legende

Hall braachte die Hausherren in der 60. Minute in Führung, dem Treffer ging ein Zweikampf vorraus, bei dem Bullen-Verteidiger Moswitzer liegen blieb. Joker Crescenti sorgte in der 83. für den Ausgleich. Mit großer Mithilfe des Chelsea Goalies, der zu zaghaft aus dem Tor kam. Den Londonern wurde kurz vor Schluss auch noch ein Elfmeter verwehrt. Am Ende ein glücklicher Punkt für die Ingolitsch-Truppe.