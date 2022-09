Bill Gates: „Menschen schreien mich öffentlich an“

„Es gab ein paar Fälle, in denen ich in der Öffentlichkeit Menschen begegnet bin, die mich angeschrien haben, dass ich Chips in Menschen einsetze“, schilderte Gates in einem Interview mit dem britischen „Guardian“. Für den laut „Forbes“-Ranking mit einem geschätzten Vermögen von 106,5 Milliarden Dollar fünftreichsten Menschen der Welt sei dies „irgendwie seltsam“ zu beobachten gewesen. „Wow, diese Leute gibt es wirklich, das ist nicht nur ein Roboter, der verrückte Nachrichten verschickt“, sagte Gates dem Blatt.