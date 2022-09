Österreichischer Ultraläufer bei Crash getötet

Vorbereitung in Madrid

Nun wurde das Leben von Thomas B. allerdings jäh beendet. In der spanischen Hauptstadt Madrid dürfte sich der Sportler erneut auf eine schweißtreibende Veranstaltung vorbereitet haben, als ihn bereits vergangene Woche ein Autofahrer erfasste und tötete. Der Österreicher hinterlässt in seiner Wahlheimat, dem irischen County Kerry, seine Frau Niamh, mit der er seit 25 Jahren verheiratet war, und vier Kinder.