Heindl läutet die Schoko-Maroni-Saison ein

50 Tonnen Maroni werden jährlich verarbeitet, 20 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich an der Herstellung der Spezialität, fast eine halbe Million Packungen gehen in den HEINDL-Shops sowie in den Supermärkten über die Ladentheken. Die beeindruckenden Zahlen sind bekannt, die gut gehütete Originalrezeptur hingegen nicht. „Das bleibt unser Familiengeheimnis“, schmunzelt Geschäftsführer Andreas Heindl.