NFL-Debütant Raimann: „Ich muss mich zwicken“

Hoffnung auf mehr Spielzeit

In den kommenden Wochen erhofft sich Raimann jedenfalls mehr Spielzeit. Der Startplatz des nicht immer überragend wirkenden Pryor wirkt greifbar. Zunächst steht aber die Aufarbeitung des Saisonstarts auf dem Programm. Denn die deutlich favorisierten Colts kamen in Houston erst ganz zum Schluss in Fahrt, Kicker Rodrigo Blankenship verkickte in der Verlängerung auch noch den möglichen Sieg. „Das ist ein Riesen-Rückschlag für uns auf dem Weg zum Super Bowl. Das ist unser Ziel. Die Zwischenziele sind natürlich, jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Und das nicht zu schaffen, ist sehr enttäuschend“, sagte Raimann.