Bosnien muss in Russland spielen! Stars stinksauer

Bosniens Fußball-Nationalteam wird am 19. November ein Länderspiel gegen Russland in St. Petersburg bestreiten. Die Mitteilung des heimischen Verbandes vom Freitag kam bei vielen Bosniern nicht gut an. Der langjährige Nationalspieler Miralem Pjanic sagte in einer ersten Reaktion gegenüber Medien: „Diese Entscheidung ist nicht gut, ich bin sprachlos.“ Russlands Nationalteams sind seit der Invasion in der Ukraine von internationalen Fußball-Bewerben ausgeschlossen.