Heiße Gefahr! Bei Verbrennungen richtig reagieren

Hautschäden nicht nur oberflächlich

Bei einer Verbrennung wird die Haut oder tiefer liegendes Gewebe durch übermäßige Hitzeeinwirkung geschädigt. Dies können neben Feuer und heißen Gegenständen auch Chemikalien, Strom oder Sonnenstrahlung hervorrufen. Durch heiße Flüssigkeiten oder Dämpfe wird die Haut verbrüht - ebenfalls mit schlimmen Folgen. Am häufigsten verbrennen sich junge Männer, kleine Kinder und ältere Menschen. Die meisten Unfälle passieren in den eigenen vier Wänden, in der Küche, bei Gartenarbeit oder beim Heimwerken.