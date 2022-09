Ford E-Transit Custom: Elektrisch Ladung laden

Zum elektrischen Transit Custom gehört auch das digitale „Ökosystem Ford Pro“, das die Produktivität der Unternehmen durch cloudbasierte Dienstleistungen wie regelmäßige Software-Aktualisierungen „Over the Air“ optimieren soll. Insgesamt 30 Funktionen lassen sich so aktualisieren. Dazu gehören maßgeschneiderte Telematik-Dienste sowie Ladestrategien, die vom Laden zu Hause, unterwegs oder auf dem Betriebshof reichen. Neben der Beratung der Unternehmen bietet Ford Pro auch die Installation und Wartung von Wallboxen sowie passende Software-Lösungen an.