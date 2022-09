23,23 m! Beinahe neuer Weltrekord im Kugelstoßen

Sensationeller Auftakt des zweitägigen Finals der Diamond League in Zürich! Im Rahmen des Straßen-Events auf dem Sechseläutenplatz wäre beinahe sogar der Weltrekord im Kugelstoßen gefallen. Der US-Amerikaner Joe Kovacs gewann eine großartige Konkurrenz mit im zweiten Versuch erzielten 23,23 m und kam damit bis auf 14 cm an den Weltrekord seines Landsmanns Ryan Crouser von 23,37 m heran. Nur Crouser, der in Zürich mit 22,74 m Zweiter wurde, hat zweimal weiter gestoßen als jetzt Kovacs - und zwar mit seinen 23,37 m im Vorjahr in Eugene sowie mit seinen 23,30 m bei seinem Olympiasieg in Tokio.