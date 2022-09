Das sind die bedeutendsten Probleme unserer Zeit

Zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden

Ein extremes Maß an Ungleichheit sei äußerst destruktiv, „auch für die Reichen“, so die Warnung. „Es begünstigt Verhältnisse, die für alle gefährlich sind.“ Bildung, die kritisches Denken und komplexes Systemdenken vermittle, sei dabei essenziell: „Denn die bedeutendste Herausforderung unserer Tage ist nicht der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität oder Pandemien“, so die Gruppe. „Das bedeutendste Problem ist unsere kollektive Unfähigkeit, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden.“