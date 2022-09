Axa entschuldigt sich für gefälschten E-Auto-Brand

Zu den Vorfällen kam es im Rahmen einer öffentlichen Crashtest-Simulation in der Schweiz - eine Veranstaltung, die die Assekuranz regelmäßig durchführt, immer mit einem anderen Verkehrssicherheits-Thema. In diesem Jahr ging es um die Sicherheit von E-Autos. Dabei wurde simuliert, dass der Fahrer eines Tesla die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, das sich daraufhin überschlägt. Bei dem Unfall blieb die Fahrgastzelle zwar intakt, der Unterboden jedoch wurde vermeintlich stark beschädigt. Die Axa-Experten gingen davon aus, dass es bei mechanischen Schäden an der Batterie zu einer Selbstentzündung des Akkus und zu einem schwer zu löschenden Brand kommen kann.