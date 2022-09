Verwirrter Steirer (82) seit Freitag abgängig

Die Angehörigen eines Steirers warteten am Freitag vergeblich auf dessen Rückkehr und verständigten deshalb die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Denn seit der 82-Jährige am Freitag um 9 Uhr mit seinem silbernen VW-Tiguan mit HF-Kennzeichen von zu Hause in Rittschein losgefahren war, ist er nicht mehr aufgetaucht. Dabei braucht er dringend Medikamente!