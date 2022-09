Arbeitsmarkt: VP warnt vor „Vierfach-Bauchfleck“

Hintergrund der Attacke des ÖVP-Wirtschaftssprechers LA Mario Gerber auf die blauen Polit-Konkurrenten ist der aktuelle Wirtschaftsbund-Stellenmonitor, der die derzeitige Arbeitsmarktsituation in Tirol beschreibt: „Auch wenn die Beschäftigtenzahlen wieder zunehmen, ist und bleibt die Situation in Tirol für zahlreiche Unternehmer untragbar. 28.310 offene Stellen in Tirol – eine pro Arbeitssuchenden – machen die Dramatik sichtbar und offenbaren überdies die Brisanz der aktuellen FPÖ-Forderungen in Sachen Arbeitsmarktpolitik“, sagt Gerber.