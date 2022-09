Kirche zwischen Teuerungen und höheren Beiträgen

„Familien müssen sparen“

Noch kaum Nöte bemerkt Josef Reisenhofer, Pfarrer in Hartberg. „Taufen, Trauungen und Begräbnisse laufen derzeit normal weiter, sie sind an sich ja gratis. Aber dass Familien bei Essen und Kleidung sparen müssen, wird sicher so sein.“ Der Blick in den Herbst, der ist auch bei Reisenhofer besorgt.