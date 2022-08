Maierhofer über Kalajdzic: „Investition in Aktie“

„Im Verein gibt es noch fünf andere gute Stürmer, der Konkurrenzkampf ist enorm. Wenn der Klub aber so viel Geld für ihn ausgibt, werden sie sich schon was dabei gedacht haben. 18 Millionen Euro sind ja keine Peanuts“, so Maierhofer. „Wolverhampton sieht die Ausgabe als Investition in eine Aktie. Vielleicht können sie ihn bei entsprechenden Leistungen in kurzer Zeit viel teurer verkaufen.“