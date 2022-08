Rafael Nadal über Verletzung: „Es ist gefährlich“

Eine weiße Weste. 19 Matches hat Rafael Nadal bei Grand Slams in diesem Jahr gespielt, alle hat der Spanier gewonnen. Dass er bei den US Open um seinen dritten und nicht vierten Major-Titel 2022 spielt, liegt daran, dass er in Wimbledon vor seinem Semifinale zurückziehen musste. Wegen einer Verletzung, die Nadal auch aktuell noch zu schaffen macht. In London hatte sich der 36-Jährige einen Riss im Bauchmuskel zugezogen, erst vor zwei Wochen in Cincinnati sein Comeback gegeben - und prompt gegen Borna Coric, der in der Folge aber das Turnier gewann, verloren.