Frau zu Sex-Diensten gezwungen: Rumäne gefasst

Davor hatten sich dramatische Szenen abgespielt: Die Frau konnte sich kurz zur Wehr setzen, als sie zu sexuellen Diensten genötigt wurde, es gelang ihr, in ein Zimmer der Wohnung zu flüchten und sich dort einzusperren. Währenddessen versuchte der 37-jährige Rumäne die Tür aufzutreten, was ihm aber nicht gelang. Das Opfer rief Bekannte in Rumänien an, die wiederum die rumänische Polizei alarmierten. So wurde die Hilfskette in unserem Bundesland in Gang gesetzt.