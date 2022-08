„Bauhölle“ für Radweg: Wirt bangt um Zukunft

Druck auf Verantwortliche wächst

Unterstützung kommt vom Verein Ombudsstelle Kottingbrunn: „Diese Baustelle wurde von der Planungsfirma so geplant, dass die Kosten für die Gemeinde am günstigsten sind, den Unternehmern aber die Existenz kosten kann! Außerdem bauen andere Firmen in wenigen Monaten ganze Straßenzüge, in Kottingbrunn reicht es nur für einen Fahrradweg. Bürgermeister Christian Macho muss handeln“, poltert Sprecher Wolfgang Faltus.