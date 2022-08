Nutella ist ungesündeste Haselnusscreme am Markt

Für viele Menschen gehört sie seit frühester Kindheit so unverzichtbar auf den Frühstückstisch, wie Kaffee, Semmerln und ein weiches Ei: Nutella. Doch die wohl bekannteste Haselnusscreme am Markt schnitt im neuen Öko-Test schlecht ab. Gemeinsam mit dem Milka-Pendant belegt diese von 21 getesteten Produkten den letzten Platz. Grund: Mineralöl, viel zu viel Zucker und mangelnde Bemühungen um bessere Arbeitsbedingungen in den Anbauländern von Kakao und Palmöl.