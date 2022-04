Konsumenten wegen Bläschen in Nutella besorgt

Resultat falscher Lagerung

Tatsächlich gibt es in diesem Fall jedoch keinen Grund zur Beunruhigung, wie der Hersteller versichert. Die Bläschen würden „nicht mit ,Salmonellen-Kolonien‘ in Verbindung stehen“, teilte Ferrero mit. Vielmehr könnte einfach das Fett ausgeflockt sein. Wenn Schokolade bei zu hoher Temperatur gelagert wird, kristallisieren Kakaobutter und Zucker an der Oberfläche. Es bildet sich ein weißer Film. Dies könnte auch bei dem betroffenen Nutella passiert sein.