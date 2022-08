Ten Hag: Darum saß Cristiano Ronaldo auf der Bank

Casemiro vor Debüt, kommt Eintrachts Trapp?

Ten Hag wirkte nach dem Erfolg erleichtert, war sich jedoch bewusst, dass es in Zukunft öfters ein ähnliches Auftreten braucht. „Ich bin mit der Leistung zufrieden, aber wir müssen sie in jedem Spiel bringen, nicht nur gegen Liverpool. Jedes Spiel in der Premier League ist schwierig“, sagte der Trainer.