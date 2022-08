Southampton - Manchester United ab 13.30 Uhr LIVE

Hasenhüttl sieht „klare Identität“

Manchester United legte einen schwachen Saisonstart hin, der viele Mängel aufzeigte. „Es ist nicht verwunderlich, dass es nicht sofort funktioniert und nicht alles perfekt ist“, betonte Hasenhüttl in Anspielung auf die Neubesetzung des Trainerpostens bei United, warnte aber im gleichen Atemzug vor dem kommenden Gegner: „Ich sehe eine klare Identität, was sie machen wollen. Das haben sie im letzten Spiel gezeigt. Wir sprechen von einer Top-Mannschaft, die auf Titeljagd geht und das in dieser Saison noch tun kann.“