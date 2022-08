Brachte Ronaldo Mutter von Fan zum Weinen?

Ronaldo hatte sich schon kurz nach dem Vorfall öffentlich für seinen Ausraster entschuldigt und den Fan zu einem Spiel in Manchester eingeladen. Einen Tag nach dem Eklat kontaktierte Sarah Kelly ein Mann namens Sergio. Er bezeichnete sich am Telefon als persönlicher Assistent von Ronaldo und bot ein Treffen mit dem Spieler an. Jedoch wurde abgelehnt. „Wissen Sie überhaupt, wer Ronaldo ist?“, fragte Sergio entsetzt. Weinend hatte die Dame dann aufgelegt: „Ich fühlte mich eingeschüchtert. Was fiel ihnen ein?“