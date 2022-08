Schicksalsspiel mit Zündstoff-Potenzial

Die Nachricht schlug am Freitag wie eine Bombe ein: Der von der „Krone“ exklusiv vermeldete bevorstehende Rückzug der Rapid-Bosse Martin Bruckner und Christoph Peschek (er verkündet heute seinen Abgang) machte wie ein Lauffeuer die Runde. „Ich habe sowohl am Tag des Spiels gegen Vaduz als auch danach sehr viele Gespräche geführt, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Ich übernehme für die derzeitige Situation die Gesamtverantwortung. Leider ist es nie gelungen, die spätestens seit der Wahl vor drei Jahren herrschende negative Grundstimmung umzudrehen“, so Bruckner.