Steffen for President? Hofmann erwägt Kandidatur!

Was die Nachfolge betrifft, hat, wie die „Krone“ am Freitagabend erfuhr, die in Hütteldorf einflussreiche Fan-Szene einen Wunschkandidaten. Steffen Hofmann! Die grün-weiße Legende soll dem Vernehmen nach keineswegs abgeneigt sein, will die Verantwortung aber auf mehrere Schultern verteilen. Der grün-weiße Rekordspieler sieht sich folglich mehr in der Rolle eines „managenden Präsidenten.“