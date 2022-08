DTM: Auer auf Nürburgring Fünfter, Eng Sechster

Nach achtwöchiger Sommerpause der Autorennserie DTM haben die Österreicher Lucas Auer (Mercedes) und Philipp Eng (BMW) am Samstag am Nürburgring die Ränge fünf und sechs belegt. Gerhard Berger, der Big Boss der DTM spricht im Video oben am Nürburgring mit Michael Fally über die erfolgreichen Österreicher in der DTM.