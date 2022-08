Lenker (26) bei Unfall aus Auto geschleudert

Am Samstag verunglückte in den frühen Morgenstunden ein 26-jähriger Pongauer mit seinem Auto in Hüttschlag schwer. Auf der Großarler Landesstraße kam er links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Mauervorsprung. Laut Polizei dürfte der Lenker mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Beim Aufprall wurde der Pongauer dann aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.