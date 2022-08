Spitalsmisere in Wien: „Zustand ist unerträglich“

Ambulanzen am Limit, Bettensperren, kein Personal in den Kliniken, ein Gesundheitssystem im Wanken - wir berichteten. Es ist eine komplexe Mischung, die ein Stadtrat eines Bundeslandes nicht alleine lösen kann. Hacker will bis 2023 spürbare Verbesserungen für Wiener Patienten und Spitalsmitarbeiter erreichen. Wie? Das erklärt der Politiker im „Krone“-Gespräch.