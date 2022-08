Ungarns Rechnungshof fürchtet gut gebildete Frauen

Der ungarische Rechnungshof schlägt Alarm: „Zu weibliche Erziehung“ in den Schulen bedrohe die Bevölkerung. Denn diese begünstige „weibliche Eigenschaften“ wie emotionale und soziale Reife, heißt es in einem Bericht der Behörde. Die „fatale Folge“ ist demnach die „Überrepräsentation von Frauen an den Universitäten“, was zu weniger Kindern führe. Außerdem warnt die Behörde, dass die Entwicklung von Buben negativ beeinträchtigt werden könnte.