Mit Motorgleitschirm auf Straße abgestürzt

Dramatische Szenen spielten sich Donnerstagabend in Edelsbach bei Feldbach ab (Südoststeiermark). Ein 35-Jähriger geriet mit seinem Motorgleitschirm wohl in Turbulenzen und stürzte aus unbekannter Höhe ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zufällig in der Nähe und eilten sofort zur Hilfe. Der Mann musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.