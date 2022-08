Die fünf Antworten zum freiwilligen Sozialjahr

Wo kann man das Sozialjahr absolvieren?

„Wir als Verein vermitteln Plätze in 30 bis 40 Einrichtungen in Tirol“, erklärt Christine Schatz vom FSJ-Büro in Innsbruck, „das Rote Kreuz wickelt die Aufnahme selbst ab“. Als Beispiele für Arbeitsfelder nennt Schatz die Lebenshilfe, Sozialsprengel, Kindergärten, Altenheime, Spitäler: „Wir haben Angebote in jeder Region.“