Ukraine-Krieg sorgt für Rückgang schädlicher Apps

Alte Android-Versionen als Sicherheitsrisiko

Ein großes Sicherheitsrisiko bleiben dem Unternehmen nach Smartphones mit veralteten Android-Versionen. „Wenn bei diesen Geräten keine Sicherheitsupdates mehr ausgeliefert werden, dann sind diese auch für alte Malware anfällig. Grundsätzlich gilt: Alle Smartphones mit Android 10 oder niedrigeren Versionsnummern sind als unsicher einzustufen. Nutzer sollten also regelmäßig prüfen, welche Betriebsversion installiert ist. Sollte ein Update nicht mehr möglich sein, sollten sie den Kauf eines neuen Geräts in Betracht ziehen“, so G-Data-Sicherheitsforscher Stefan Decker.