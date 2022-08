Maierhofer: „Rapidler müssen höllisch aufpassen!“

Stefan Maierhofer, Meister mit Rapid 2008, trug damals den Dress der Salzburger, sagt im Rückblick: „Es war extrem bitter, hätte nicht passieren dürfen. Aber so ist Fußball, er lebt nicht zuletzt von Sensationen.“ Zehn Jahre später muss Rapid am Donnerstag im Allianz-Stadion ein ähnliches Desaster verhindern. Am Papier ist Grün-Weiß haushoher Favorit, schlägt beim Marktwert (29 Millionen, Vaduz 5 Millionen) und auch beim Umsatz (40 Millionen, Vaduz 4) die Liechtensteiner um Welten. Doch es scheint nach den ersten 90 Minuten alles möglich: „Das Hinspiel war gar nix, das wissen sie selbst am besten. Man kann nur hoffen, dass sie im Rückspiel in den ersten 15 Minuten gleich mal ein Feuerwerk abbrennen, nicht auf die Rapid-Viertelstunde hoffen“, sagt der „Major“.